В Киеве митинговали против застройки на Обсерваторной. Фото

В Киеве на улице Обсерваторной днем во вторник, 25 мая, состоялся митинг против незаконного строительства и вырубки деревьев не территории особняка Барбана, который был построен еще в XIX веке.

Описание: Митинг в защиту особняка Барбана Источник: censor.net Alt:

Как сообщают участники акции протеста, на участке круглыми днями работает тяжелая строительная техника, при этом у работников нет необходимых разрешительных документов. Сам особняк завесили зеленой тканью, но строительство, которое идет рядом может навредить старинному зданию. Также были спилены столетние деревья без разрешения "Киевзеленстроя".

Участники митинга пожаловались, что полиция не реагирует должным образом на происходящее. В частности, приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов не внесли заявление в реестр.

Описание: Митинг в защиту особняка Барбана Источник: censor.net Alt:

Усадьба титулярного советника Александра Барбана была построена в конце XIX века и является образцом одноэтажного усадебного дома. Украшен изысканным неоклассическим декором. Несмотря на это охранного статуса дом не имеет, хоть в 2015 году Научно-исследовательский институт предлагал внести его в список культурного наследия.

Собственником здания является ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений". Застройщик получил градостроительные условия и ограничения на новое здание до 26,5 метра высотой, разрешение от ГАСИ, право аренды земельного участка.

Описание: Митинг в защиту особняка Барбана Источник: censor.net Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в апреле большой скандал возник, когда демонтировали здание дореволюционной постройки недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. Такие действия застройщика возмутили киевлян, которые вызвали на место сотрудников полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "самоуправство". Свидетели отмечают, что после того, как правоохранители уехали, строительные работы на участке продолжились.