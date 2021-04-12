В центре Киева таки снесли историческое здание. Там хотят построить очередную высотку

В Киеве на выходных снесли 120-летнее здание на улице Петлюры, 29 известное как Доходный дом Ивана Уткина.

Описание: В центре Киева разрушили дом дореволюционной постройки Источник: pravda.com.ua Alt:

Киевляне, заметив, что ведется демонтаж здания, вызвали на место сразу же сотрудников полиции. Правоохранители опросили очевидцев и потребовали у строителей предоставить разрешительные документы.

По факту демонтажа исторического здания прокуратура столицы открыла уголовное производство по статье "самоуправство".

"Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций", - сообщили в прокуратуре.

Описание: В центре Киева разрушили дом дореволюционной постройки Источник: pravda.com.ua Alt:

Описание: В центре Киева разрушили дом дореволюционной постройки Источник: pravda.com.ua Alt:

Тем временем, по словам активистов, работы по сносу здания продолжились.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, демонтаж начался еще 20 марта. Компания "Приват" получила в аренду участок по улице Петлюры еще в 2003 году сроком на 25 лет. В 2018 фирма получила ГУО от градостроительного Департамента КГГА на реконструкцию нежилого здания под гостиницу. Согласно государственному земельному кадастру, участок относится к коммунальной собственности и предназначена для эксплуатации административного здания. Согласно данным ресурса, здесь компания Zim Group собирается построить апарт-отель Times. Предполагалось что задние будет 15-этажным, но существует большая вероятность, что оно "вырастет" до 26 этажей. Количество апартаментов – 352.

Многие эксперты приходят к мысли, что строительство еще одного небоскреба в центре Киева в непосредственно близости к Центральному железнодорожному вокзалу приведет к существенной нагрузке на местную инфраструктуру. В частности, в первую очередь это коснется дорог и добраться до вокзала станет гораздо труднее.

Доходный дом Ивана Уткина – историческое здание дореволюционной постройки, его возвели по проекту архитектора Александра Вербицкого. Усадьба размещалась на берегу реки Лыбедь.