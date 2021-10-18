Суд разрешил на Печерске в Киеве строить очередную высотку

Окружной админсуд Киева отменил ряд ограничений для компании "Сервис-Центр", которая путем реконструкции нежилого здания в Военном проезде, 1/8 в Печерском районе собирается построить многофункциональный комплекс.

Соответствующее решение суд принял 4 октября, ссылаясь на то, что в столице не был утвержден план зонирования территории, поэтому нет оснований считать, что объект находится в центральной планировочной зоне, и соответственно - нет основания для ограничения по высоте на уровне не выше 27 м.

Также суд отметил, что на момент выдачи градусловий не были должным образом утверждены границы исторического ареала, поэтому отсутствуют основания считать, что объект находится в его пределах.

Описание: ОАСК разрешил строить очередную высотку Источник: dumskaya.net Alt:

Согласно кадастру, по функциональному назначению участок относится к коммунально-складской территории. В 2018 году Киевсовет утвердил Детальный план территории, куда входит участок в проезде Военном, 1/8. В нем указано, что здание по указанному адресу, с 2004 года принадлежит фирме "Сервис-Центр", подлежит реконструкции под объект бытового обслуживания.

Но уже в январе 2021 года компания получила градусловия на реконструкцию здания под многофункциональный комплекс. Как известно, застройщики неоднократно прибегают к хитрости и строят под видом многофункциональных комплексов обычные ЖК.

Согласно данным портала YouControl, руководителем компании является Ирина Амелькина, бенефициарами – Игорь Кулешов и Виктор Маковенко. Размер уставного капитала – 700 тысяч гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее ОАСК признал противоправным и отменил пункты в градусловиях, что касались высоты многофункционального комплекса, который должен вырасти на месте Демеевского рынка.