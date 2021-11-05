На противоаварийные работы по Гостиному двору потратят почти 3 млн

С помощью сервиса ProZorro определили победителя торгов, который займется первоочередными противоаварийными работами с памятником архитектуры Гостиным двором, который располагается на Контрактовой площади в Киеве.

Об этом в пятницу, 5 ноября, написал активист и бывший народный депутат Игорь Луценко у себя в Facebook.

Он сообщил, что уже составлена смета работ – почти 3 млн гривен. Заниматься Гостиным двором будет частное предприятие "Макропроект".

" Известно об этой компании сейчас то, что они ранее перерабатывали документацию для реконструкции объектов типа Пейзажки, ландшафтного парка в Соломенском районе Киева, Замковой горы", - написал Луценко.

По его словам, проведение конкурса было инициировано государством через балансодержателя – заповедник "София Киевская". Основанием указано решение от 18 октября 2021 года Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. В соответствии с ним, была применена переговорная процедура.

Согласно данным портала YouControl, ЧП "Макропроект" было создано более 16 лет назад, основная деятельность компании связана с архитектурой. Учредителем и бенефициаром является Олег Лебедев.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в столичной мэрии неоднократно заявляли, что Министерство культуры ничего не предпринимает для сохранения памятника архитектуры на Контрактовой площади. По словам заместителя мэра Владимира Прокопива, вся работа по защите исторического здания ограничилась тем, что его обтянули строительной сеткой. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что на проект "Большой реставрации" планировали изначально выделить порядка 1 млрд гривен за счет проведения лотерей и с лицензий на азартные игры. Но, по состоянию на 30 сентября, удалось собрать менее 2% от этой суммы – всего 19,8 млн гривен. В 2021 году планировалось реставрировать около 30 объектов культурного наследия, но Гостиный двор в этот список не попал.