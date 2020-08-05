Где будут строить новые торговые и бизнес-центры в Киеве: что предусматривает Генплан столицы

Размещение деловых и офисных бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, объектов финансовой и банковской сферы, выставочно-ярмарочной инфраструктуры будет преимущественно осуществляться на левобережье и в отдаленных районах правобережья.

Об этом рассказал в среду, 5 августа, начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, соответствующие нововведения вводятся для обеспечения сбалансированной занятости населения Киева.

"На сегодня в Киеве существует потребность в расширении рыночной инфраструктуры и площадей коммерческой недвижимости. Планируется увеличить площади современных логистических центров до 2,5-3,5 млн квадратных метров путем формирования территорий складских комплексов, которые будут располагаться на основных направлениях въездов в город в пригородной зоне. В результате в Киеве должны сформироваться предпринимательские экосистемы, базовыми элементами которых являются благоприятная бизнес-среда, инвестиционный климат и предпринимательская культура", - рассказал Броневицкий.

ТРЦ и бизнес-центры будут строить подальше от центра Киева pixabay.com

К 2040 году, по расчетам разработчиков проекту Генплана столицы, на малых предприятиях будет работать около 45% от общей численности занятого населения в Киеве; количество малых предприятий увеличится в 1,8 раза и достигнет 400 единиц на 10 тыс. населения. Малое и среднее предпринимательство должны укрепить свои позиции не только в традиционных для них секторах (торговля, транспорт), но и в высокотехнологичной индустрии и сфере инноваций.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве собираются построить новые автовокзалы на въезде в город в рамках реализации проекта Генерального плана столицы.