Генплан Киева: суд просят признать новый проект незаконным

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По делу о разработке нового проекта Генерального плана Киева было открыто производство. Соответствующее решение было принято Окружным административным судом Киева, сообщили в пресс-службе ОАСК.
Как говорится в сообщении, ответчиками выступают Кабмин и столичная мэрия. Истец потребовал признать новый проект Генплана незаконным и запретить горадминистрации Киева продолжать разработки. Свое требование истец аргументировал тем, что считает сегодняшний Генеральный план законным. Согласно Закону Украины "О регулировании градостроительной деятельности" действующий документ является бессрочным, а поэтому разработки нового проекта – соответственно противоречат законодательству.
В суде решится законность проекта Генплана Киева
ua.news
В связи с этим истец считает необходимым обязать правительство запретить властям столицы любые действия, которые связаны с разработкой. Подготовительное заседание по данному делу было назначено на 20 мая. Год назад 20 марта в КГГА заявили, что закончили с разработкой проекта Генерального плана.
Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно разработанному документу, размещение деловых и офисных бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, объектов финансовой и банковской сферы, выставочно-ярмарочной инфраструктуры, будет преимущественно осуществляться на левобережье и в отдаленных районах правобережья.
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