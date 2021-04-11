Генплан Киева: суд просят признать новый проект незаконным

По делу о разработке нового проекта Генерального плана Киева было открыто производство. Соответствующее решение было принято Окружным административным судом Киева, сообщили в пресс-службе ОАСК.

Как говорится в сообщении, ответчиками выступают Кабмин и столичная мэрия. Истец потребовал признать новый проект Генплана незаконным и запретить горадминистрации Киева продолжать разработки. Свое требование истец аргументировал тем, что считает сегодняшний Генеральный план законным. Согласно Закону Украины "О регулировании градостроительной деятельности" действующий документ является бессрочным, а поэтому разработки нового проекта – соответственно противоречат законодательству.

Описание: В суде решится законность проекта Генплана Киева Источник: ua.news Alt:

В связи с этим истец считает необходимым обязать правительство запретить властям столицы любые действия, которые связаны с разработкой. Подготовительное заседание по данному делу было назначено на 20 мая. Год назад 20 марта в КГГА заявили, что закончили с разработкой проекта Генерального плана.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно разработанному документу, размещение деловых и офисных бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, объектов финансовой и банковской сферы, выставочно-ярмарочной инфраструктуры, будет преимущественно осуществляться на левобережье и в отдаленных районах правобережья.