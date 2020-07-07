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Киевсовет выделил пострадавшим от взрыва на Позняках 20 млн гривен

07.07.2020 - 17:01

Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв.

Об этом во вторник, 7 июля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Средства получат 40 семей, оставшиеся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры", - отметил Кличко.

Взрыв в доме на Позняках

facebook.com/kievtypical

По его словам, на ремонт город выделит средства из расчета 2925 грн за метр квадратный. Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит: для двухкомнатной квартиры - 124 000 грн, для трехкомнатной квартиры - 140 000 грн.

"Отмечу также, что материальную помощь от города - от 50 до 100 тысяч гривен - получили уже 30 пострадавших. И в ближайшие дни выплаты получат все. Кроме того, фонд "Будущий Киев" предоставил по 2,5 тысячи гривен пострадавшим жителям на восстановление документов. Мы не оставим киевлян, которые оказались в беде", - отметил Кличко.

Как передавали ранее НЕРУХОМІ, взрыв в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел около 10.00 21 июня. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Происшествие в доме на Позняках могло произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков – такова основная версия следствия.

Тем временем, пострадавшие жители заявили, что не могут попасть в свои новые квартиры, ключи от которых им выдал президент Владимир Зеленский.

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