Киевсовет поддержал программу разработки ДПТ

Киевский городской совет проголосовал за внесение изменений в Городскую программу создания (обновления) градостроительной документации, которая, по мнению общественных организаций, позволит узаконить незаконное строительство в Киеве. Соответствующее решение в четверг, 13 мая, поддержали 68 депутатов.

В пресс-службе КГГА утверждают, что это позволит определить перспективы развития инженерно-транспортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности отдельных территорий столицы.

"Ведь отсутствие утвержденных планов зонирования и детальных планов территорий приводит к не сбалансированы развития территорий в столице", - заявил главный архитектор Киева Александр Свистунов.

При этом, по словам правозащитников из общественной организации "Чесно", депутатам горсовета "не терпится из лоскутных ДПТ "сшить" Киев без стратегического документа – без нового Генплана. При этом ряд уже принятых ДПТ противоречат действующему Генплану.

Они утверждают, что по закону сначала разрабатывается историко-архитектурный опорный план, а уже на основе него принимается стратегический документ - генеральный план города. Именно он определяет, как будет использоваться территория в городе глобально, где промзона, где жилая или общественная застройка и тому подобное. Уже только после Генплана должны разрабатываться ряд детальных планов территорий.

Но сейчас застройщики смогут узаконить свои незаконные объекты, которые были построены в промышленных и зеленых зонах, добавили в организации "Чесно".

Как сообщали НЕРУХОМІ, вчера на заседании Киевсовета проект застройки Минского массива в Оболонском районе так и рассмотрели. Секретарь Владимир Бондаренко отправил документ на доработку. Повторное голосование по нему должно состояться 27 мая.