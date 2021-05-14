ДПТ Минского массива так и не рассмотрел Киевсовет

Киевсовет в четверг, 13 мая, так и не рассмотрел скандальный детальный план территорий Минского массива, который давал бы право на масштабную застройку микрорайона.

Депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов, раскритиковал саму идею плана, а секретарь городского совета Владимир Бондаренко предложил снять проект ДПТ с голосования и отправить его на доработку. Такое решение поддержал 61 депутат. Таким образом застройщики снова не смогли протащить скандальный проект. Повторное голосование должно состояться 27 мая.

Стоит также отметить, что вчера под стенами столичной мэрии жители Минского массива собрали большой митинг, призывая депутатов не голосовать за стройку микрорайона. "Каждый, кто проголосует за этот позор получит тот же эффект, что и нардепы, которые голосовали за диктаторские законы 2014 года. Клеймо на всю будущую карьеру", - говорилось в сообщении группы "Жизнь Оболонского района и Минского Массива" в Facebook.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно проекту, здесь хотят построить 19 домов высотой от 16 этажей для проживания 11 тысяч человек. При этом ДПТ не предусматривает развитие инфраструктуры: ни транспортных развязок, ни новых медучреждений построено не будет. Застройщики обещают возвести всего лишь три детских сада на 420 мест и одну школы на 1500 учащихся, что также совершенно не соответствует реальным запросам киевлян. При этом массив уже сегодня страдает от проблем с парковками, а из-за застройки машины жителям попросту не будет где ставить. Также по проекту собираются снести гаражный кооператив, что дополнительно усугубит сложную ситуацию.