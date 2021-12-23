Эксперты приступили сегодня к обсуждению проекта Генплана Киева

Профильные специалисты в четверг, 23 декабря, приступают к обсуждению проекта Генерального плана Киева.

Как заявлял ранее столичный мэр Виталий Кличко, очередной раунд обсуждений Генплана будет проходить в течение декабря и до февраля следующего года.

"Это необходимое условие для вынесения проекта на общественное обсуждение", - рассказал градоначальник.

Обсуждение будет поделено на следующие блоки: общие вопросы Генплана, транспорт, экология, сохранение культурного наследия и историко-архитектурный опорный план, агломерация, реновация старой застройки, использование промзон.

Описание: Проект Генплана Киева обсудят в экспертной среде Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщает "Хмарочос", первый из серии круглых столов планируется провести сегодня, его тема — "Состояние разработки и стратегические цели нового Генерального плана".

Разработка нового Генплана столицы вместо существующего проекта, который называют "Генпланом застройщиков", было одним из главных требований общественной организации "Марш за Киев". Сейчас инициатива продолжает настаивать на том, что принятие существующего документа следует остановить.

"Документ, который сейчас не учитывает интересы нас, киевлян. Он устарел морально и концептуально. Мы должны закладывать не только проекты дорог, школ и микрорайонов. Но и новые смыслы и новая стратегия города", - говорится в сообщении общественной организации.

Активисты также требуют проведения открытого конкурса на избрание директора Института Генерального плана, на который могли бы претендовать иностранные специалисты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, руководителя коммунальной организации "Институт Генплана Киева" Сергея Броневицкого уволил в сентябре мэр Виталий Кличко из-за затягивания с проектом.

В августе Минкульт утвердил историко-архитектурный опорный план Киева – важную составляющую Генплана столицы.

Власти Киева уже не раз обещали, что проект находится на "финальной стадии" разработки. Вместе с тем Кличко называл свякий раз новые даты, когда документ представят общественности.