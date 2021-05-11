В Киевсовете вновь собираются рассмотреть застройку Минского массива

ДПТ с застройкой Минского массива в Киеве (Оболонский район) вновь будут рассматривать на заседании столичного городского совета, которое состоится 13 мая.

Об этом рассказал внефракционный депутат Киевсовета Константин Богатов, передает Экономическая правда.

По его словам, застройка должна вестись в пределах улиц Юрия Кондратюка, Петра Калнышевского и западной стороной леса.

Описание: Минский массив в Киеве Источник: kyiv.depo.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, как отмечается в документе, здесь планируется возвести 19 домов высотой от 16 этажей, рассчитанных приблизительно на 11 тысяч жителей. При этом ДПТ не предусматривает развитие инфраструктуры: ни транспортных развязок, ни новых медучреждений построено не будет. Обещают возвести всего лишь три детских сада на 420 мест и одну школы на 1500 учащихся, что также совершенно не соответствует реальным запросам киевлян.

Разработку указанного ДПТ согласовал еще в 2015 году тогдашний заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Вавриш. И вот уже несколько лет его безуспешно пытаются пропихнуть через горсовет. В последний раз депутаты провалили голосование 22 апреля. Тогда лоббистам не хватило всего 4 голосов. И хоть данное решение дважды ставилось на голосование, принять ДПТ Минского массива так и не смогли.

За разработкой детального плана территорий стоит ООО "Датолит". Согласно открытым источникам, руководит компанией Наталья Угрин.

Учредителями Датолита являются киевские ООО "СТ Микст" (5%), ООО "КП-Инвест" (5%), АО "ЗНВКИФ "Стрим Инвест" (22,5%), акционерное общество "БТ Инвест" из Литвы ( 12%) и кипрские компании "BTP First Commercial Limited" (6%),"Спарентон Лимитед" (27%) и "Виемар Холдинг Лтд" (22,5%).

А вот компании "БТ Инвест", "B.T.P. First Commercial Limited", "Спарентон Лимитед" контролируют владельцы строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова и Раймондас Туменас.