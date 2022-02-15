Для спасения исторических зданий Киева запустили Telegram-бот

Для спасения киевских исторических зданий был разработан в мессенджере Telegram специальный бот, в котором киевляне смогут сообщать о готовящемся противоправном демонтаже.

Разработкой бота занимались представители общественной организации "Мапа Реновації".

Сервис содержит информацию о киевской архитектуре, локации и фото 200 заброшенных построек Подола. При этом пользователи могут сообщить сами, если станут свидетелями незаконного строительства. Также есть возможность напрямую связаться с юристом и проверить наличие разрешительной документации, срок договоров аренды.

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Бот настроен так, что будет сам сообщать, если вдруг изменится целевое назначение участка или застройщик получит разрешение на проведение демонтажных работ.

Его создали в рамках проекта "На поиски заброшенного Подола", программы Фонда Восточная Европа при финансовой поддержке Европейского Союза.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в столице в прошлом году ввели мораторий, который должен был защитить исторические здания от демонтажных работ. Однако, как выяснили эксперты, речь идет лишь о рекомендациях и фактически документ мало чем может помочь.

Так, вчера в центре Киева сгорел старинный дом, который находится в списке так называемого моратория. Здание было в запущенном виде, и собственники не спешили его приводить в порядок. Теперь, скорее всего, на этом месте можно будет начать новое строительство.