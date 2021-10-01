Защита исторических зданий: Киевсовет утвердил лишь рекомендации, а не мораторий

Киевсовет на голосовании 31 августа ввел не мораторий на реконструкцию исторических зданий, а лишь рекомендации.

Об этом написал эксперт в градостроительной отрасли Георгий Могильный на своей странице в Facebook.

По его словам, 31 августа депутаты городского совета действительно приняли решение "Об организационных мерах по сохранению объектов XIX-XX века (исторических зданий) на территории города Киева, которым может угрожать уничтожение или повреждение". Но в тексте документа, вместо моратория предлагают застройщикам и владельцам исторических зданий лишь "воздержаться" от проведения строительных работ. При этом чиновникам приказали учесть эти рекомендации.

Но в изначальной версии документа таки собирались ввести временный запрет (мораторий) на проведение строительных работ с историческими зданиями, а департаментам поручалось не просто учитывать рекомендации, а обеспечить неуклонное соблюдение и исполнение этого моратория.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, этот документ должен создать условия по защите исторических зданий и популяризировать культурное наследие. Он подчеркнул, что защитить дома без статусов от недобросовестных застройщиков невозможно. Поэтому на рассмотрение депутатов Киевсовета вынесли проект решения о временном запрете на реконструкцию или капремонт с изменением внешних параметров исторических объектов до полного исследования и определения их ценности согласно закону об охране культурного наследия.