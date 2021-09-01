Киевсовет ввел мораторий на реконструкцию исторических зданий

В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капремонт исторических зданий, постройки XIX-XX веков, чтобы защитить их от разрушений.

Соответствующее решение было принято на заседание столичного городского совета во вторник, 31 августа. По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, КГГА за более чем три года направила в Минкульт представление на 1542 здания, которые необходимо внести в госреестр памятников архитектуры, однако за все это время ведомство внесло в список лишь 73 объекта. Бондаренко подчеркнул, что защитить дома без статусов от недобросовестных застройщиков невозможно. Поэтому на рассмотрение депутатов Киевсовета вынесли проект решения о временном запрете на реконструкцию или капремонт с изменением внешних параметров исторических объектов до полного исследования и определения их ценности согласно закону об охране культурного наследия.

Описание: Заседание Киевсовета Источник: kyivcity.gov.ua Alt:

По мнению Бондаренко, это решение поможет создать условия по защите исторических зданий и популяризировать культурное наследие.

Как сообщали НЕРУХОМІ, министра культуры Александра Ткаченко пригласили на заседание Киевсовета, чтобы он рассказал, что происходит с охраной объектов культурного наследия, но тот так и не пришел. 2 недели назад в Киеве снесли усадьбу Барбана, несмотря на активное сопротивление со стороны общественности. Совет нацбезопасности и обороны рассмотрел вопрос уничтожения памятников архитектуры в Киеве и в связи с этим поручил всем городам Украины проверить объекты культурного наследия.