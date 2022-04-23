Часть ирпенских высоток придется снести: мэр рассказал о разрушениях в городе

Ирпень значительно пострадал от российских обстрелов и три девятиэтажных жилых дома должны будут снести, так как они больше непригодны для проживания.

Об этом в ходе телемарафона рассказал мэр города Александр Маркушин, приводя данные экспертного института, передает "Хмарочос".

По его словам, город продолжают обследовать различные специалисты, оценивать масштабы разрушений.

"В течение недели в Ирпене работает экспертный институт, и там пришли к выводу, что три девятиэтажных дома, к сожалению, не пригодны для жизни… Мы ждем от государства механизма, как и за какие средства все должно восстанавливаться. К сожалению, город очень пострадал и отстроить на средства местного бюджета просто невозможно", - сообщил Маркушин.

Описание: Ирпень после выхода российских оккупантов Источник: Alt:

Градоначальник также рассказал, что владельцы частных домов, которые также получили повреждения, могут сообщить об убытках в специально созданный Телеграмм-бот.

Для владельцев квартир алгоритм действий таков: если многоквартирный дом получил незначительные повреждения, информацию об этом в Управление инфраструктурного развития, инвестиций и ЖКХ представляют председатели ОСМД или управляющие. По словам Маркушина, уже более половина ОСМД Ирпеня предоставили соответствующие данные.

По состоянию на сегодняшний день город постепенно приходит в себя после оккупации российскими войсками. В Киев скоро будут ходить маршрутки, восстанавливается электроснабжение, мобильная связь. Вскоре в городе снова должны возобновить работу крупные супермаркеты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в приложении "Дія" появилась возможность сообщать о разрушении жилых домов в результате российской агрессии, что позволит в будущем получить компенсации.