Глава Укрфинжилья пообещал низкие ипотечные проценты

Граждане Украины вскоре смогут привлечь ипотечный кредит под 7% сроком на 30 лет. Об этом рассказал председатель Украинской финансовой жилищной компании Василий Шкураков, передает НВ.

"Мы хотим достигнуть ситуации, когда человек может взять свою ипотеку на такой срок, чтоб безболезненно ее выплатить (даже до 30 лет) — и под фиксированную ставку 7% на все периоды", - рассказал он.

Глава Укрфинжилья считает, что внедрение фиксированной ставки поможет государству отказаться от поиска различных компенсационных механизмов. По его словам, новосозданная госструктура будет заниматься рефинансированием банков, которые выдают займы – то есть Укрфинжилье будет выкупать у финучреждений ипотечные кредиты, оставляя им часть дохода.

Описание: Ипотечные ставки пообещали снизить Источник: pixabay.com Alt:

Еще один инструмент, позволяющий решить жилищную проблему, - это лизинг недвижимости. Шкураков сообщил, что ставка здесь будет на уровне 5%, что должно заинтересовать большое число украинцев.

Он подчеркнул, что лизинговая программа выгодна также и для компании – это позволит уйти от определенных рисков, связанных с обеспечением.

Между тем, глава Украинской финансовой жилищной компании не стал называть какие-либо сроки введения новых ипотечных ставок.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в ноябре Кабинет министров поручил Минфину создать ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания". По задумке организация должна внедрять финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. А уже в декабре министр Сергей Марченко подписал устав Укрфинжилья.

В Украине выдача ипотеки в октябре выросла на 82% по сравнению с октябрем прошлого года. В свою очередь в НБУ подчеркнули, что банки охотнее предоставляют кредиты на покупку квартир на вторичном рынке. Фактическая ставка здесь порядка 14%. Намного меньше кредитуют покупку жилья на первичке. Прежде всего это связано с непрозрачностью рынка.