В НБУ прочат рост ипотечного кредитования в этом году

В этом году банки планируют выдать в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем это было сделано в прошлом.

Об этом рассказала первый заместитель главы Национбанка Екатерина Рожкова, передает Nv.ua.

По ее словам, все большее количество финансовых учреждений начинает интересоваться выдачей кредитов на покупку жилья. Ввиду такого настроения банков, Рожкова не исключает, что в этом году количество предоставленной ипотеки вырастет по сравнению с прошлым годом на 50% при благоприятных условиях.

"Годовые темпы роста ипотеки выше, чем в целом кредитов населению: 10,4% против 7,5%", - подчеркнула Рожкова, добавив, что пока ипотека в ВВП занимает очень небольшую долю – около 0,7%.

Факторы, которые повлияют на количество выданных кредитов, прежде всего связаны на снижении их процентной ставки.

Описание: Екатерина Рожкова Источник: news.24tv.ua Alt:

Также она отметила, что банки куда охотнее оказывают помощь при покупке недвижимости на вторичном рынке. Рожкова заметила, если на законодательном уровне убрать пробелы и сделать рынок первичной недвижимости более прозрачным, это также поспособствует увеличению выданных кредитов.

В НБУ посоветовали еще обратить внимание на такой инструмент, как финансовый лизинг. Он может уменьшить риски для банков при этом сделает ипотеку более привлекательной.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство финансов создало "Украинскую финансовую жилую компанию", которая будет решать вопросы на ипотечном рынке. Организация займется разработкой доступных финансовых механизмов, позволяющих снизить ипотечную ставку. В частности, речь идет о 7% годовых сроком до 20 лет. Компания должна также предоставлять услуги финансового лизинга по объектам недвижимости, финансовых кредитов финучреждениям для выдачи ипотек физическим лицам.