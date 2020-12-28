Минфин нацелился ипотеку по 7% сроком до 20 лет

Министерство финансов создало "Украинскую финансовую жилую компанию", которая будет решать вопросы на ипотечном рынке.

Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, устав компании был подписан главой Минфина Сергеем Марченко. Генеральным директором назначен Василий Шкураков, который проработал в ведомстве на должности замминистра. Он курировал вопросы займов, гарантий и фискальных рисков. Предварительно Кабмин уволил его 24 декабря.

Описание: Вопросами ипотеки будет заниматься новая организация Источник: pixabay.com Alt:

Как подчеркнули в Минфине, новосозданная организация займется разработкой доступных финансовых механизмов, позволяющих снизить ипотечную ставку. В частности, речь идет о 7% годовых сроком до 20 лет. Компания должна также предоставлять услуги финансового лизинга по объектам недвижимости, финансовых кредитов финучреждениям для выдачи ипотек физическим лицам.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 17 ноября Кабинет министров поручил Министерству финансов создать ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Отметим, что в Украине выдача кредитов на покупку жилья в октябре выросла на 82% по сравнению с октябрем прошлого года, в то же время сравнительно с сентябрем показатель увеличился на 6%.