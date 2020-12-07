В Украине выдача ипотеки выросла на 82% по сравнению с прошлым годом

В Украине подскочили цены на строительные работы
Госстат рассказал, в каких отраслях произошел наиболее значительный скачок цен
Новости
В Украине выдача кредитов на покупку жилья в октябре выросла на 82% по сравнению с октябрем прошлого года, в то же время сравнительно с сентябрем показатель увеличился на 6%.
Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Всего в октябре финансовые учреждения выдали 662 ипотечных кредита, общая сумма заключенных договоров составила 491 млн гривен, побив таким образом двухгодичный максимум.
При этом, в НБУ отметили, что вырос и средний показатель выданного кредита, который достиг 741 тысячи гривен. В сентябре, к примеру, средний кредит был на уровне 700 тысяч гривен.
Что касается рынка недвижимости, то украинцы как правило берут ипотеку на покупку вторичного жилья: такое преобладание составило 87%.
Также в октябре незначительно снизилась эффективная ипотечная ставка: ее средний показатель был зафиксирован на уровне 14,3% (в сентябре она была 14,9%).
В НБУ подчеркивают, что основную массу кредитов выдали пять крупнейших банков. За 10 месяцев они отдали на ипотеку 2,4 млрд гривен.
Украинцы стали больше оформлять ипотечных кредитов
pixabay.com
Больше всего кредиты оформляли для покупки жилья в Киеве (187 договоров на 208 млн гривен) и Киевской области (73 договора на 68 млн гривен).
Как сообщали НЕРУХОМІ, в НБУ ранее заявляли, что в Украине должны измениться принципы выдачи ипотеки. Так по словам замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, финучреждения собираются учитывать доходы граждан при заключении кредитных договоров.
Госстат рассказал, в каких отраслях произошел наиболее значительный скачок цен
Владимир Бондаренко рассказал о проблемах контроля в строительстве
Одесситы подали петицию, пытаясь защитить старинное здание
Реализация проекта также вышла очень дешевой
Здание потом можно разобрать