В Украине выдача ипотеки выросла на 82% по сравнению с прошлым годом

В Украине выдача кредитов на покупку жилья в октябре выросла на 82% по сравнению с октябрем прошлого года, в то же время сравнительно с сентябрем показатель увеличился на 6%.

Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Всего в октябре финансовые учреждения выдали 662 ипотечных кредита, общая сумма заключенных договоров составила 491 млн гривен, побив таким образом двухгодичный максимум.

При этом, в НБУ отметили, что вырос и средний показатель выданного кредита, который достиг 741 тысячи гривен. В сентябре, к примеру, средний кредит был на уровне 700 тысяч гривен.

Что касается рынка недвижимости, то украинцы как правило берут ипотеку на покупку вторичного жилья: такое преобладание составило 87%.

Также в октябре незначительно снизилась эффективная ипотечная ставка: ее средний показатель был зафиксирован на уровне 14,3% (в сентябре она была 14,9%).

В НБУ подчеркивают, что основную массу кредитов выдали пять крупнейших банков. За 10 месяцев они отдали на ипотеку 2,4 млрд гривен.

Описание: Украинцы стали больше оформлять ипотечных кредитов Источник: pixabay.com Alt:

Больше всего кредиты оформляли для покупки жилья в Киеве (187 договоров на 208 млн гривен) и Киевской области (73 договора на 68 млн гривен).

Как сообщали НЕРУХОМІ, в НБУ ранее заявляли, что в Украине должны измениться принципы выдачи ипотеки. Так по словам замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, финучреждения собираются учитывать доходы граждан при заключении кредитных договоров.