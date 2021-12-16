Гигантский МАФ на Лесном массиве в Киеве построили без разрешений

В Киеве на улице Миропольской, 29 впритык к жилому дому построили огромный МАФ без каких-либо разрешительных документов.

Как сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец у себя в Facebook, земля под МАФом находится в частной собственности. Тем не менее, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не заключал договоры долевого участия на указанные объекты.

Кроме того, постройку разместили в 40 см от торцевой стенки на инженерных коммуникациях, а снизу пролегают трубы дождевой канализации, теплосеть и водопровод. Во время строительства были срезаны деревья, уничтожены кустарники.

Местная жительница Ольга Калинина рассказала, что заливали фундамент 5 декабря, ночью: в это время сюда приехали несколько бетономешалок.

Жители соседних домов возмутились, когда на зеленом газоне за ночь вырос огромный киоск. Киевляне оставили на стенах МАФа надписи: "Долой одоробло!" и "Долой незаконную застройку!".

В Киевсовете была создана рабочая группа по решению этого вопроса, а депутат Белоцерковец подготовил обращение на имя мэра Виталия Кличко с просьбой вынести на заседание Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харькове под видом реконструкции квартиры построили магазин площадью 1200 квадратных метров. разрешение на реконструкцию квартиры в 60 "квадратов" выдала ранее ГАСИ.