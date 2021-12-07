В Харькове под видом реконструкции квартиры построили магазин площадью 1200 квадратных метров.

Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили на страничке Госинспекции архитектуры и градостроительства в Facebook.

Отмечается, что разрешение на реконструкцию квартиры в 60 "квадратов" выдала ранее ГАСИ. Здесь должна была осуществляться "реконструкция квартиры номер 4 с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров в городе Харькове". Экспертный отчет составляло Консалтинговое агентство "ГАЛИЛЕО", проектная документация разработана ООО "Аркада ХХІ".

В инспекции отметили, что реконструкция предусматривает полное или частичное сохранение элементов несущих конструкций, но здесь по факту наблюдается новое строительство.

Такой результат "реконструкции" квартиры главные инспекторы ГИАГ обнаружили во время выездного осмотра объекта строительства после получения заявления на выдачу сертификата о принятии его в эксплуатацию.

"Естественно, в выдаче сертификата отказано. И, конечно, в отношении этого объекта будет проведена внеплановая проверка в порядке архитектурно-строительного контроля и приняты меры, предусмотренные законодательством. А также обязательно уведомлены правоохранительные органы", - говорится в сообщении ГИАГ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, харьковский ЖК Klochkivska строится с документами под реконструкцию квартиры. Согласно технико-экономическим показателям предусмотрено строительство 15 квартир на 3 и 4 этажах. Категория СС1 и не предусматривает строительство объектов высотой более 4 этажей. Однако по проекту здесь собираются возвести 15-этажное здание.