ГАСИ снова выдала разрешения на ЖК, несмотря на нарушения: недельный обзор

На прошлой неделе Государственная архитектурно-строительная инспекция снова выдала разрешения на строительство жилых комплексов (СС3), несмотря на нарушения, которые застройщики не устранили.

Какие ЖК одобрила ГАСИ с 19 по 23 апреля, а каким строительным компаниям не повезло – читайте в недельном обзоре работы инспекции от НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор рабоы ГАСИ за неделю Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. ЖК West Towers от IDM Group по ул. Тиводара Легоцкого, 64 а (I очередь), 64 б (II очередь) в Ужгороде.

Разрешением предусмотрено строительство шести 9-этажных домов на 486 квартир.

Документ получен с четвертой попытки.

Основания для отказов, предоставленных в январе-марте 2021 года: не обеспечено нормативных размеров придомовых площадок для занятий физкультурой и спортом; не выполнены требования по устройству лифтов с проходной кабиной; проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не обеспечено необходимое количество мест для парковки автомобилей (письмо о предоставлении мест для постоянного хранения автомобилей).

При этом экспертный отчет датирован от 15 мая 2020 года. Это свидетельствует о том, что в проект строительства не вносились изменения после предоставления замечаний, а следовательно размеры придомовых площадок и количество паркомест не удовлетворит потребности жителей комплекса.

2. ЖК по ул. Гостинная в Умани, генподрядчик ООО "ДРСУ-48".

Предусмотрено строительство 9-этажных домов на 512 квартир.

Разрешение получено с третьей попытки.

Основания для отказа от 9 декабря 2020 года: не выполнены требования ГУО по максимально допустимой высоте здания; не выполнены требования по максимально допустимой плотности населения территорий.

Однако экспертный отчет датирован от 19 августа 2020 года. На его основании выдано разрешение от 19 апреля 2021-го. Это свидетельствует о том, что проект не претерпел изменений.

Советуем инвесторам в отделе продаж ознакомиться с соответствием максимально допустимой высоты, определенной в ГУО, проекту строительства.

3. ЖК Соната от Місто Мрій по ул. Под Голоском (напротив дома 19) земельный участок № 3 во Львове (I, II очередь).

Предусмотрено строительство 10-этажного жилого дома на 176 квартир.

Разрешение получено с третьей попытки.

Основания для отказов, предоставленных в декабре 2020 и феврале 2021 года: объект не обеспечен зарядными устройствами для автомобилей с электрическими двигателями; не обеспечено минимально допустимую площадь земельного участка; не обеспечено достаточное количество мест для парковки автомобилей и местами для автомобилей инвалидов; объект не обеспечен удельными размерами площадей придомовых площадок (для временной стоянки велосипедов, для занятий физкультурой); проектирование ведется за пределами земельного участка.

Однако экспертный отчет датирован июнем 2020 года. Следовательно, корректировка проектной документации и приведение ее в соответствие с ДБН не совершалась.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Viking Park по ул. Зеленая во Львове, заказчик ООО "Реновация".

Основания для отказа: расчет класса последствий выполнен в несоответствии с ДСТУ, а именно: один дом разбит на несколько домов, хотя согласно ДБН дома не могут иметь обособленных частей, так как не имеют автономных источников энергообеспечения (теплоснабжение, газоснабжение); проектная документация разработана без учета требований порядка ее разработки.

2. ЖК ул. Интернационалистов, 35 в Сумах от компании Федорченко.

Отказ предоставлен на строительство пяти (№№6-10) многоэтажных многоквартирных жилых домов.

Основания для отказа: заказчиком строительства – ООО "Строительная производственно-коммерческая компания" Федорченко" не предоставлены документы, подтверждающие наличие права пользования земельным участком; название объекта строительства в заявлении о выдаче разрешения не соответствует названию, указанном в других предоставленных документах; название объекта строительства в технических условиях присоединения к газораспределительной системы не совпадает с названием объекта строительства; площадки для игр детей расположены с нарушением требований ДБН (расстоянии менее 12 метров от окон жилого дома и на расстоянии менее 20 метров от мест кратковременного стоянки автотранспорта, отсутствует отделения по периметру полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м); отсутствует обоснование применения в проектной документации удельного размера площадки для занятий физкультурой в 0,2 кв.м на одного жителя; размер площадки для сбора бытовых отходов не соответствует требованиям ДБН (для 304 жителей жилого дома при наземном способе сбора бытовых отходов площадь площадки должно быть не менее 304*0,07 = 21,28 м2, а на чертежах генерального плана обозначена площадь площадки для мусоросборника – 19,8 м2).

Принято в эксплуатацию

1. ЖК ул. Варшавская, 201а от Галжитлобуд во Львове.

В эксплуатацию принят весь комплекс: 16-этажный дом на 119 квартир.

Заявленная дата принятия дома в эксплуатацию – 3 квартал 2019 года.

2. ЖК Файна Таун от К.А.Н. Девелопмент по ул. Академика Туполева, 12 и ул. Салютная, 2-б в Шевченковском районе Киева (V очередь, 2-5 пусковые комплексы).

В эксплуатацию введено четыре жилых дома №№ 13-16 (согласно проекта).

Задержка во введении – 1 квартал.

3. ЖК ул. Жасминовая, 5 от Галбуд во Львове (II очередь).

В эксплуатацию приняты секции А и Б жилого дома №5 с подземным паркингом.

Задержка во введении – 1 квартал.

4. ЖК LIKO-GRAD Perfect Town от Лико-Холдинг (при партнерстве Perfect Group) по ул. Онуфрия Трутенко, 32 в Соломенском и Голосеевском районах Киева (III очередь).

В эксплуатацию принят 23-этажный жилой дом №2 на 396 квартир.

Первоначально заявленная дата ввода – 2 квартал 2021, однако она переносилась на 4 квартал 2020-го.

5. ЖК Лебединый от Perfect Group по ул. Ревуцкого, 40 в Дарницком районе Киева (III очередь).

В эксплуатацию принят жилой дом №3 в 25 этажей на 529 квартир.

6. ЖК Henesi House от Really Building по ул. Нагорная, 18/16 в Шевченковском районе Киева.

Весь комплекс принят в эксплуатацию.

Задержка во введении 1 секции – 3 года. Заявленная дата принятия в эксплуатацию 2 секции – 3 квартал 2019-го, 3 секции – 4 квартал 2019-го.

7. ЖК ул. Галицкая, 29 от Домостроитель в Тернополе (III очередь).

Введено секцию №3.

Первоначально заявленная дата принятия в эксплуатацию – 1 квартал 2019 года.

Отказано в принятии к эксплуатации

1. ЖК Olympic Park от Status Group по ул. Харьковское шоссе, 210 в Дарницком районе Киева (I очередь, 1 п.к.).

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

2. ЖК San Francisco Creative House от Saga Development по просп. Победы, 67 в Святошинском районе Киева.

Получено два отказа на II и ІІI очередь строительства.

Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, а также не смонтировано и не испытано оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.

Как будет продвигаться работа ГАСИ дальше, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.