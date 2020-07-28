Еще один застройщик вызвался достраивать объекты Укрбуда

Харьковская строительная компания Строй Сити Кэпитал, входящая в группу компаний Строй Сити, завершит строительство двух объектов корпорации Укрбуд.

Как сообщается на сайте застройщика, речь идет о ЖК КРИСТАЛ ХАУС и ПАРКОВА ДОЛИНА, строительство которых было остановлено еще в прошлом году.

Как рассказал директор Строй Сити Девелопмент Андрей Колос, его компания работала над проектом несколько месяцев, эксперты анализировали ситуацию, подключали профессиональных аудиторов, строителей, экономистов, юристов.

Кто достроит объекты Укрбуда pixabay.com

"Результатом стало подписание договоров с собственниками земельных участков, где четко прописаны все технические параметры строительных проектов, обозначены графики строительства жилых комплексов, и, главное – сроки исполнения. Мы сделаем строительство объектов максимально прозрачным, будем информировать обо всех этапах", - отметил Колос.

Также, по его словам, продолжаются переговоры между Фондами финансирования строительства, компанией Строй Сити Кэпитал и собственниками земельных участков недостроев корпорации Укрбуд. Застройщик не исключает, что возьмет на себя обязательства по достройке и других объектов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, холдинговая компания Киевгорстрой приняла недавно очередные 6 объектов корпорации Укрбуд - ЖК КИРИЛЛОВСКИЙ ГАЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ, FREEDOM, LAKE HOUSE, TWIN HOUSE, URBAN PARK.