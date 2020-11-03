Дома по стоимости гамбургеров: на Сицилии устроят необычную распродажу недвижимости

В Италии на Сицилии власти городка Салеми собираются устроить массовую распродажу недвижимости, при этом цена одного дома не будет превышать стоимость обычного гамбургера – то есть одного евро.

Как сообщает газета The Sun, всего на продажу выставили около 30 таких домов. Это старые здания, которые нуждаются в капитальном ремонте, часть из них не заселена с 1968 года, когда Сицилия пережила землетрясение.

Мэр Салеми Доменико Венути подчеркнул, что все выставленные на продажу дома принадлежат городскому совету. Поэтому продажа должна пройти быстро и без лишней бюрократии. Чтобы привлечь инвесторов, власти Салеми починили в этом районе дороги и проложили новые электросети и канализацию. Была модернизирована и инфраструктура.

Описание: На Сицилии продают дома за 1 евро, но при условии Источник: pixabay.com Alt:

По словам мэра, здесь есть кафе и рестораны, музеи и библиотеки. А местной достопримечательностью является неплохо сохранившийся Норманнский замок. Как заявил Венути, все это поможет будущим инвесторам обратить внимание на Салеми.

Отметим, что согласно условиям, будущие владельцы вынуждены будут платить ежегодную страховку в 250 евро, пока купленное здание не будет отреставрировано.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Италии объявления о продаже недвижимости за один евро в последнее время встречаются все чаще. Так власти города Таранто, что расположен на юге страны, открыли продажу заброшенных домов именно по такой цене.