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В Италии снова начали продавать дома по одному евро

19.08.2020 - 14:44

Власти итальянского города Таранто, что расположен на юге страны, открыли продажу заброшенных домов по цене в один евро.

Об этом сообщили во вторник, 18 августа, на сайте мэрии города.

Согласно условиям, те, кто покупает эти дома, отвечают за их полную реконструкцию в соответствии с нормами экологичности и энергосбережения.

Таранто расположен на юге Италии

pixabay.com

По данным местных СМИ, все 7 объектов недвижимости находятся в старой исторической части города-порта, история которого берет начало в IX веке до н.э. Многие итальянские и иностранные инвесторы уже проявили интерес к предложению.

Как заявил мэр Таранто Ринальдо Мелуччи, власти города готовы рассматривать проекты реконструкции.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что в Италии уже ранее практиковали продажу недвижимости по одному евро. Речь тогда шла о коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия, что также находится на юге страны.

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