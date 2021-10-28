Договор о строительстве ЖК на землях Минобороны в Одессе признан недействительным

Верховный Суд признал недействительным договор о строительстве многоквартирных домов по улице Маршала Жукова, 116-Б в Одессе.

Соответствующее решение суд принял 7 сентября. Этот договор был заключен в июле в 2016 года между Южным управлением капитального строительства Министерства обороны Украины и ООО "Фирма Интертрейд". По договору Минобороны должно было получить 10% от общей площади построенного жилья, остальное – застройщик. Под застройку был отведен участок площадью 3,7 га на проспекте Маршала Жукова.

В апреле 2018 года "Фирму Интертрейд" в договоре заменило ЧП "Проект-Актов", которое в феврале 2020 года заменило ЧП "Дорагрострой-14", передают "Наші Гроші".

В октябре 2020 года Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона обратилась в хозсуд в интересах Минобороны с требованием признать недействительными договоры с "Фирмой Интертрейд" и предприятием "Проект-Актов".

Рассмотрев материалы дела, Хозсуд Одесской области в феврале 2021 г. в удовлетворении иска прокуратуре отказал. Однако в апреле того же года апелляционный суд это решение отменил и иск удовлетворил. Верховный Суд оставил решение апелляции в силе. Так, суд пришел к выводу, что договор 2016 был заключен с нарушением требований Порядка организации строительства жилья для военнослужащих и членов их семей на земельных участках, принадлежащих к землям обороны.

Описание: Суд поддержал иск Минобороны Источник: pixabay.com Alt:

Из этого договора следует, что заказчиком строительства жилья является не Министерство обороны Украины, а Южное УКС МОУ, что является нарушением указанного Порядка.

По данным Youcontrol, в 2016-2019 годах ООО "Фирма Интертрейд" было зарегистрировано в Ровно, его владельцами в этот период были Анна Дворак, Юрий Буньо. В 2020 году фирму перерегистрировали в Одессе, и ее владельцами стали Марина Колева (97%) и ООО "Одессаградострой" (3%). Колево ранее была одним из совладельцев ООО "Девелоперская компания "Материк" (строит ЖК в Одессе).

Как сообщали НЕРУХОМІ, Одесский горсовет подал иск в суд, требуя взыскать с Минобороны 14,4 млн гривен в качестве невыплаченного паевого взноса за строительство ЖК Четыре сезона на проспекте Гагарина, 19.