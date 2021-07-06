Одесский горсовет будет судиться с Минобороны из-за ЖК Четыре сезона

Одесский горсовет подал иск в суд, требуя взыскать с Минобороны 14,4 млн гривен в качестве невыплаченного паевого взноса за строительство ЖК Четыре сезона на проспекте Гагарина, 19.

Как сообщают местные СМИ, договор о паевом участии был подписан в апреле 2018 года между Одесским горсоветом и заказчиком строительства Южным управлением капитального строительства Минобороны Украины. Согласно договору, застройщик должен был перечислить городу 14,4 млн грн, но так этого и не сделал.

Описание: ЖК Четыре сезона Источник: Alt:

Стоит также отметить, что строительством ЖК Четыре сезона заинтересовалась прокуратура, поскольку Минобороны позволило "Будове" самовольно застроить участок земли на проспекте Гагарина.

Так, в 2004 году Минобороны передало "Будове" почти 3 га земли под многоквартирную застройку в обмен на то, что семьи военных получат 20 % жилплощади. Однако в 2015 году директор Управления капитального строительства Андрей Мироненко подписал допсоглашение к инвестиционному договору после которого военным полагалось всего лишь 9%. Сумма ущерба, нанесенного от недополучения квартир для военных, составила почти 196 млн. Военным решили дать в итоге квартиры в Теплодаре и Белгород-Днестровске.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за похожую аферу с квартирами Нацгвардии был арестован экс-глава корпорации Укрбуд Максим Микитась, но в его деле фигурировали суммы более скромные.