"Большое строительство" готово на 84%: в Минрегионе рассказали о выполнении программы

В Украине объекты "Большого строительства" готовы на 84%, что является удовлетворительным на сегодняшний день.

Об этом заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов во время совещания с губернаторами по поводу реализации программы, передает в четверг, 15 октября, пресс-служба Министерства.

Как стало известно, в среднем объекты программы "Большого строительства" по состоянию на 13 октября, готовы на 84%. Так школы готовы на 90%, детские сады на 85%, спортивную инфраструктуру подготовили на 78%, другие объекты программы готовы на 84%.

Чернышов назвал уровень готовности объектов удовлетворительным. Он призвал вовремя закончить программу, особенно что касается здравоохранительных объектов.

"В этом году в областях строительные и ремонтные работы на приемных отделениях, каждое из которых имеет чрезвычайное значение в условиях борьбы с пандемией и обеспечения доступа граждан к медицинским услугам, должны быть завершены в сроки", - заявил министр.

Описание: "Большое строительство" готово на 84% Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, во время реконструкции в рамках программы "Большое строительство" в детском саду "Яблонька", который находится в Вишневом (Киевская область), в туалетах забыли поставить кабинки, при этом унитазы разместили почти вплотную друг к другу.