Колишньому голові Укрбуду і ексдепутату Максиму Микитасю знизили розмір застави на 19,5 млн гривень, таким чином сума склала 80,5 млн гривень.

Відповідне рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 27 жовтня.

Як наголошується в повідомленні, так судді частково задовольнили скаргу сторони захисту, але водночас продовжили термін тримання під вартою до 30 листопада цього року. Це рішення оскарженню не підлягає.

Максим Микитась на засіданні суду slovoidilo.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, корпорація Укрбуд, яка об'єднує більше сотні приватних компаній, була одним з лідерів на ринку будівництва. Вона працювала у Чорнобилі, зводила будинки в Києві й один проєкт - за кордоном, будувала інфраструктуру, зокрема, Шулявський міст.

8 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту Микитася про зміну запобіжного заходу.

Національне антикорупційне бюро посилило йому підозру. В ході досудового розслідування детективи встановили нові епізоди. Так, Микитась та інші посадові особи Укрбуду використовували завідомо підроблені офіційні документи в процесі обміну квартир Нацгвардії в будинках у центрі столиці на нерухомість на околиці Києва.