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Швеції запропонували побудувати мережу сміттєпереробних заводів в Україні

17.06.2020 - 13:38

Швеції запропонували побудувати мережу сміттєпереробних заводів в Україні.

Зокрема, таку пропозицію прем'єр-міністру Швеції Стефану Левену зробив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови, передає прес-служба глави держави.

"Володимир Зеленський запропонував шведській стороні розглянути перспективи реалізації співпраці у будівництві мережі сміттєпереробних заводів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Підкреслимо, що Україна щорічно виробляє понад 400 млн тонн відходів, з яких тільки 5-7% – переробляються. Якщо не вирішити питання правильної та безпечної утилізації, то наша країна може незабаром потонути у смітті.

Проблема з відходами варто в Україні особливо гостро

pixabay.com

Глава Держекоінспекції Андрій Мальований впевнений, що вирішити цю проблему могло б прийняття закону про управління відходами, який дозволив би контролювати процес, а також штрафувати за його порушення.

Також відзначимо, що в Україні є проблема з утилізацією медичних відходів. Більшість з них зараз викидається незаконно, що може загрожувати здоров'ю і життю українців. Ситуація загострилася після спалаху коронавірусу, адже кількість хворих зросла, а з нею – і небезпечних відходів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві тариф на вивезення побутових відходів виріс на 3,69 грн через заварювання сміттєпроводів у багатоповерхівках.

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