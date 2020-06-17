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Швеции предложили построить сеть мусороперерабатывающих заводов в Украине

17.06.2020 - 13:38

Швеции предложили построить сеть мусороперерабатывающих заводов в Украине.

В частности, такое предложение премьер-министру Швеции Стефану Левену сделал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора по телефону, передает пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине", - говорится в сообщении.

Подчеркнем, что Украина ежегодно производит более 400 млн тонн отходов, из которых только 5-7% — перерабатываются. Если не решить вопрос правильной и безопасной утилизации, то наша страна может вскоре утонуть в мусоре.

Проблема с отходами стоит в Украине особо остро

pixabay.com

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный уверен, что решить эту проблему могло бы принятие закона об управлении отходами, который позволил бы контролировать процесс, а также штрафовать за его нарушение.

Также отметим, что в Украине есть проблема с утилизацией медицинских отходов. Большинство из них сейчас выбрасывается незаконно, что может угрожать здоровью и жизни украинцев. Ситуация обострилась после вспышки коронавируса, ведь количество больных выросло, а с ней — и опасных отходов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве тариф на вывоз бытовых отходов вырос на 3,69 грн из-за заваривания мусоропроводов в многоэтажках.

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