Українці кинулися скуповувати нерухомість у Туреччині

Все більше українців цікавляться окремими віллами або будинками замість проживання у готелях через пандемію коронавірусу.

Відповідні дані надав Інститут статистики Туреччини, передає Інтерфакс-Україна.

Так, згідно з отриманими даними, протягом 2017-2019 років кількість квартир, придбаних громадянами України в Туреччині, зросла на 43%. А за останні чотири роки – на 50%. Прогнозується, що попит українців на придбання власної турецької нерухомості продовжить рости і в цьому році.

За словами голови наглядової ради однієї з найбільших компаній Туреччини з продажу нерухомості Antalya Homes Байрама Текче, в цьому році міжнародні туристи дещо змінили побутові звички під час відпусток.

Іноземці активно купують нерухомість у Туреччині pixabay.com

"Інтерес з боку українців до придбання майна в Туреччині також виріс. Через пандемію виникає потреба у соціальній дистанції. Таким чином, люди віддають перевагу окремим будинкам замість готелів", - підкреслив він.

Україна входить у топ-20 країн за кількістю придбаного у Туреччині нерухомого майна. За останні 4 роки кількість покупців-українців зросла на 50%. Попит на будинки і земельні ділянки в Туреччині виріс ще більше через пандемію.