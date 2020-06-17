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Украинцы бросились скупать недвижимость в Турции

17.06.2020 - 11:57

Все больше украинцев интересуются отдельными виллами или домами вместо проживания в гостиницах из-за пандемии коронавируса.

Соответствующие данные предоставил Институт статистики Турции, передает Интерфакс-Украина.

Так, согласно полученным данным, в течение 2017-2019 годов количество квартир, приобретенных гражданами Украины в Турции, выросло на 43%. А за последние четыре года – на 50%. Прогнозируется, что спрос украинцев на приобретение собственной турецкой недвижимости продолжит расти и в этом году.

По словам главы наблюдательного совета одной из крупнейших компаний Турции по продаже недвижимости Antalya Homes Байрама Текче, в этом году международные туристы несколько изменили бытовые привычки во время отпусков.

Иностранцы активно покупают недвижимость в Турции

pixabay.com

"Интерес со стороны украинцев к приобретению имущества в Турции также вырос. Из-за пандемии возникает потребность в социальной дистанции. Таким образом, люди отдают предпочтение отдельным домам вместо гостиниц", - подчеркнул он.

Украина входит в топ-20 стран по количеству приобретенного в Турции недвижимого имущества. За последние 4 года количество покупателей-украинцев выросло на 50%. Спрос на дома и земельные участки в Турции вырос еще больше из-за пандемии.

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