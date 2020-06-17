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Стало відомо, коли запрацює Держінспекція містобудування

17.06.2020 - 14:50

Повноцінний запуск Державної інспекції містобудування (ДІМ) почне роботу в кінці червня – початку липня 2020 року.

Про це повідомив глава відомства Юрій Васильченко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Міністерство фінансів вже погодило кошторис нового органу на 2020 рік і штатний розпис.

"Міністерство фінансів України погодило кошторис ДІМ на 2020 рік і план асигнувань. Тільки що дізнався, що Мінфін погодив штатний розклад ДІМ. Можу сказати, що повноцінний запуск планується на кінець червня – початок липня поточного року", - написав Васильченко.

Після затвердження штатного розкладу будуть вирішуватися кадрові питання і розроблятися посадові інструкції.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав українську владу прискорити запуск роботи Державної інспекції містобудування.

А ось за словами президента Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе, на даному етапі реформа ДАБІ не стимулює, а гальмує розвиток будівництва.

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