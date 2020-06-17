Стало відомо, коли запрацює Держінспекція містобудування

Повноцінний запуск Державної інспекції містобудування (ДІМ) почне роботу в кінці червня – початку липня 2020 року.
Про це повідомив глава відомства Юрій Васильченко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, Міністерство фінансів вже погодило кошторис нового органу на 2020 рік і штатний розпис.
"Міністерство фінансів України погодило кошторис ДІМ на 2020 рік і план асигнувань. Тільки що дізнався, що Мінфін погодив штатний розклад ДІМ. Можу сказати, що повноцінний запуск планується на кінець червня – початок липня поточного року", - написав Васильченко.
Після затвердження штатного розкладу будуть вирішуватися кадрові питання і розроблятися посадові інструкції.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав українську владу прискорити запуск роботи Державної інспекції містобудування.
А ось за словами президента Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе, на даному етапі реформа ДАБІ не стимулює, а гальмує розвиток будівництва.