Мер Миколаєва просить владу запустити роботу Держінспекції з містобудування

Українська влада повинна прискорити запуск роботи Державної інспекції містобудування.

З такою заявою до уряду звернувся мер Миколаєва Олександр Сенкевич, передає пресслужба міської ради.

За словами мера, відсутність роботи державної інспекції містобудування може привести до руйнування житлової багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 142/1.

Жителі прийшли в мерію просити, щоб припинили ремонтні роботи в їх будинку. Незважаючи на протест жителів, які стверджують, що будівництво негативно впливає на всю конструкцію будинку, роботи тривають.

"Сьогодні міська влада не може втручатися і проводити перевірки на об'єктах будівництва, оскільки центральною владою по всій країні зупинені функції ДАБІ, а повноваження новоствореної Державної інспекції містобудування ще не вступили в силу", – розповів Сенкевич.

Мер Олександр Сенкевич mkrada.gov.ua

Він додав, що у зв'язку із ситуацією, що склалася, звернувся до прем'єр-міністра України, сподіваючись на прискорення передачі функцій контролю з містобудування. "Адже безконтрольність будівництва з боку виконавчих органів влади може призвести до руйнування дев'ятиповерхового будинку", - підкреслив мер.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, за словами президента Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе, на даному етапі реформа ДАБІ не стимулює, а гальмує розвиток будівництва.