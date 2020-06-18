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Прокуратура Києва хоче повернути державі земельну ділянку вартістю 31 млн

18.06.2020 - 16:47

Прокуратура Києва пред'явила позов до Господарського суду, вимагаючи визнати недійсним передачу в оренду земельної ділянки у Голосіївському районі столиці вартістю понад 31 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі правоохоронних органів.

Як зазначається, мова йде про ділянку на вул. Лісничій, що межує з територією Конча-Заспи.

"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що в результаті прийняття Київміськрадою незаконного рішення суспільству поза аукціоном надано в оренду земельну ділянку, яка більш ніж в 479 разів перевищує площу нерухомого майна, на ній розташованого", - повідомили в прокуратурі.

Прокуратура хоче повернути земельну ділянку

pixabay.com

Також встановлено, що земельна ділянка надана для обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, однак нежитлові будівлі, розташовані на ній, є кімнатами охорони і ніякого відношення до об'єктів рекреації немає.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, прокуратура Києва намагається відсудити у приватної компанії земельну ділянку площею понад 24 га і вартістю 366 млн гривень в районі Національного музею "Пирогово".

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