УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Прокуратура Киева хочет вернуть государству земельный участок стоимостью 31 млн

18.06.2020 - 16:47

Прокуратура Киева предъявила иск в Хозяйственный суд, требуя признать недействительным передачу в аренду земельного участка в Голосеевском районе столицы стоимостью более 31 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Как отмечается, речь идет об участке по ул. Лисничей, граничащей с территорией Конча-Заспы.

"Исковые требования обоснованы тем, что в результате принятия Киевгорсоветом незаконного решения обществу вне аукциона предоставлен в аренду земельный участок, который более чем в 479 раз превышает площадь недвижимого имущества, на ней расположенного", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура хочет вернуть земельный участок

pixabay.com

Также установлено, что земельный участок предоставлен для обслуживания объектов рекреационного назначения, однако нежилые здания, расположенные на ней, является комнатами охраны и никакого отношения к объектам рекреации нет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прокуратура Киева пытается отсудить у частной компании земельный участок площадью более 24 га и стоимостью 366 млн гривен в районе Национального музея "Пирогово".

Комментарии

509
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

На Троещине построят спорткомплекс с ледовой ареной

На Троещине построят спорткомплекс с ледовой ареной

Власти столицы собираются провести конкурс для выбора инвестора

18.06.2020 - 17:04
Власти Броваров ищут застройщика для ЖК ДИАМАНТ

Власти Броваров ищут застройщика для ЖК ДИАМАНТ

Необходимо завершить строительство четырех многоквартирных жилых домов

18.06.2020 - 16:04
Аркада должна решить проблему с недостроенными ЖК – КГГА

Аркада должна решить проблему с недостроенными ЖК – КГГА

Столичные власти готовы помочь с урегулированием вопроса

18.06.2020 - 14:25
В Киеве завершают работы по обустройству сквера на Лукьяновке

В Киеве завершают работы по обустройству сквера на Лукьяновке

Работы завершить мешают погодные условия

18.06.2020 - 12:44
Использовал связи в КГГА: в Киеве задержали мужчину, который решал вопросы с землей

Использовал связи в КГГА: в Киеве задержали мужчину, который решал вопросы с землей

Кличко рассказал о деталях спецоперации СБУ и прокуратуры

18.06.2020 - 10:50