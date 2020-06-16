В Одесі на місці недобудованого санаторію зведуть п'ять висоток

16:59, 16.06.2020 2046

В Одесі на місці недобудованого санаторію "Україна", який вже більше десяти років лежить у руїнах, хочуть побудувати п'ять десятиповерхових будинків.

Ескізи проєкту оприлюднила депутат міської ради Лілія Леонідова, передає Думська.

Забудовник, ТОВ "Спільна словенсько-українська компанія "ДМ Консалтінг", ще торік отримав містобудівні умови і обмеження для проєктування об'єктів на території оздоровниці. Згідно з документом, на семи гектарах зеленої зони з'являться п'ять висотних житлових комплексів.

Ескізи проекту
Думська

Крім того, на території передбачено створення спортивної та дитячої інфраструктури, буде облаштовано сквер і поле для групових занять.

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