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Експерти перевірили ЖК OK'LAND. Відео

15.06.2020 - 16:15

Експерти НЕРУХОМІ спільно з онлайн-сервісом юридичної перевірки нерухомості Monitor.Estate проаналізували житловий комплекс OK'LAND.

Вони виявили, що наміри забудовника РІЕЛ споруджувати житловий комплекс на просп. Повітрофлотський, 56 не відповідають цільовому призначенню земельної ділянки, яке визначено "для будівництва об’єктів ринкової інфраструктури".

Так, інспекторами Державної архітектурно-будівельної інспекції України проводилась низка перевірок, за результатами яких виносились приписи щодо призупинення будівельних робіт у зв'язку з нецільовим використанням землі. Проте зараз ці приписи зупинені відповідно до рішення Окружного адміністративного суду Києва, на що представниками ДАБІ було подано касаційну скаргу. Таким чином, ставити крапку в цьому питанні поки зарано.

Експерти підкреслили, що нецільове використання земельної ділянки тягне за собою ризик скасування містобудівних умов та обмежень і, як наслідок, скасування дозволу на будівництво, що матиме прямі негативні наслідки для інвесторів.

Зауважимо, що рейтинг документів ЖК OK'LAND на ресурсі НЕРУХОМІ становить всього 2,8 з десяти можливих балів.

Про ці та інші невідповідності будівництва житлового комплексу OK'LAND, а саме: підземний паркінг на підтоплюваній території, порушення шумового режиму тощо – дивіться у відео.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, невідповідності проектної та будівельної документації ЖК OK'LAND законодавству, ставлять добудову об’єкту під загрозу.

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