Аркада повинна вирішити проблему з недобудованими ЖК – КМДА

14:25, 18.06.2020 1877 7

Банк Аркада повинен прийняти принципове рішення і вирішити проблему із завершенням будівництва низки житлових комплексів, інвесторами яких вже стали 13 тисяч сімей.

Про це повідомили у пресслужбі столичної міської держадміністрації.

"Місто в рамках своїх повноважень готове виступити координатором і всіляко сприяти тому, щоб врегулювати питання навколо житлових комплексів ПАТРІОТИКИ НА ОЗЕРАХ, ЕВРИКА і ПАТРІОТИКИ. Проблема полягає в тому, що забудовник припинив процес будівництва зазначених житлових комплексів, що зводяться із залученням коштів фізичних та юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до Київської міської державної адміністрації надходять численні скарги громадян, які інвестували кошти у будівництво об'єктів житлового призначення та не мають можливості скористатися конституційними правами на житло і власність через невиконання забудовником зобов'язань за укладеними інвестиційними угодами.

Мітинг інвесторів у будівлі КМДА investors.in.ua

Ситуація, що склалася на житлових комплексах ПАТРІОТИКИ НА ОЗЕРАХ і ПАТРІОТИКИ, безпосередньо вплинула на темпи будівництва і введення в експлуатацію житлового комплексу ЕВРИКА. Кількість осіб, які інвестували в будівництво об'єктів банку – близько 13 тисяч, включаючи членів їх сімей, це більше 30 тис. інвесторів.

Низка неврегульованих забудовником і Фондом фінансування будівництва (ФФБ створений в АТ АКБ "АРКАДА") питань призвели до того, що інвестори виявилися заручниками ситуації, вирішення якої потребує залучення і консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, КМДА розпорядилася терміново відновити роботи на проблемній ЖК ЕВРИКА. Інвестори трьох житлових комплексів ЕВРИКА, патріотики і патріотики НА ОЗЕРАХ, квартири в яких продавав банк Аркада, 29 травня вийшли на протест.