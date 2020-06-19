На будівництві військового містечка в Одеській області чиновники привласнили 11 млн

08:58, 19.06.2020 375 1

Посадові особи Міністерства оборони привласнили понад 11 млн гривень, виділених з бюджету на будівництво військових містечок в Одеській області.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що організували махінацію чиновники Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління МО України за змовою з афілійованими комерційними структурами. В ході виконання підрядних будівельних робіт чиновники підписували акти виконаних робіт за фактично невиконані послуги з будівництва казарм поліпшеного планування", – йдеться у повідомленні.

Чиновників Міноборони спіймали на махінаціях з будівництвом
ssu.gov.ua

За даними СБУ, чиновники перераховували бізнесменам бюджетні кошти, частину з яких привласнювали. В рамках кримінального провадження співробітники спецслужби спільно з представниками Південного офісу Держаудитслужби провели перевірку будівництва двох казарм поліпшеного планування в одному з військових містечок в селищі Чорноморське.

"Тільки в ході огляду двох казарм були виявлені факти невиконання робіт на суму понад 11 мільйонів гривень. Правоохоронці провели низку обшуків в офісних приміщеннях комерційної структури, адміністративній будівлі МО України, за місцем будівництва казарм і адресами проживання п'ятьох фігурантів кримінального провадження. Під час слідчих дій вилучено докази, зокрема документація, що підтверджує махінацію з бюджетними коштами", – заявили в СБУ.

Чиновників Міноборони спіймали на махінаціях з будівництвом
ssu.gov.ua

Зараз організатору корупційної схеми, директору будівельної компанії, а також двом керівникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління оголошено підозру. Тривають слідчі дії.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві СБУ припинила незаконні махінації із землею майже на мільярд гривень. Правоохоронці задокументували ще на стадії виведення земельних ділянок з комунальної власності та припинили цей злочин. За фактом було розпочато кримінальне провадження.

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