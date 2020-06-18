Використовував зв'язки в КМДА: у Києві затримали чоловіка, який вирішував питання з землею

10:50, 18.06.2020 1852

У Києві за сприяння міської держадміністрації викрили та затримали чиновника, який використовуючи особисті зв'язки, намагався вирішити за гроші земельні питання.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

"Я дякую Службу безпеки та прокуратурі міста Києва за ефективну співпрацю з Управлінням з питань запобігання корупції КМДА. Викрито та затримано особу, яка намагалася використовувати свої особисті зв'язки з чиновниками КМДА і депутатами Київради для вирішення земельних питань. Вирішити за гроші", - уточнив Кличко.

Зловмисника затримали
flikr

Мер розповів, що йдеться про працівників управління забезпечення діяльності постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

"Хочу ще раз підкреслити: нульова толерантність до корупції! Відповідальність за законом для всіх, хто помилився і погнався за нечесними грошима. Вичистити всіх", - зазначив Кличко.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, був затриманий депутат Запорізької міської ради, який за 340 тис. грн пообіцяв місцевому жителю посприяти в отриманні земельного наділу на березі Дніпра.

Інші новини

Гараж завбільшки з будинок: у Дніпрі чоловік почав грандіозне будівництво, залякавши сусідів. Фото

Будівництво почалася без єдиного дозвільного документа

16:51, 19.06.2020 2228 5

Недобудови Укрбуду: Київміськбуд можуть звільнити від пайового внеску

Питання пайового внеску має тепер вирішити міськрада

16:11, 19.06.2020 1263 1

У Харкові шахраї продали чужу квартиру: подробиці події

П'ятьом зловмисникам повідомлено про підозру

15:31, 19.06.2020 1554 1

Бійкою з поліцією закінчився черговий протест на Русанівці у Києві. Відео

Місцевим жителям не подобається, що їхньою дорогою їздить будівельна техніка

14:52, 19.06.2020 1849 1

Якість будівельних проєктів підвищить страхування – Парцхаладзе

Експерт розповів про альтернативу державній дозвільній системі

13:10, 19.06.2020 1084 1