У столичних парках встановлять контейнери для роздільного збору сміття

16:30, 15.06.2020 3796

У столиці почали установку контейнерів для роздільного збору відходів у парках. Уже розмістили сім контейнерів з окремими відсіками для скла, пластику і паперу на території парку на Троєщині вздовж проспекту Шухевича.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, вже незабаром такі баки для роздільного збору відходів встановлять ще у 15 київських парках. Вміст контейнерів буде збиратися спочатку у великі контейнери, а потім сміттєвози транспортуватимуть сировину на сортування і переробку.

Контейнери для роздільного збору сміття з'являться у київських парках
pixabay.com

Цього року комунальне підприємство "Київкомунсервіс" придбало 1000 контейнерів- "дзвіночків" для окремого збору пластикових (PET) пляшок і скла.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Харкові почали встановлювати контейнери для роздільного збору сміття, що дозволить зменшити кількість відходів, які потраплятимуть на новий полігон.

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