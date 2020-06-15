У столичних парках встановлять контейнери для роздільного збору сміття

У столиці почали установку контейнерів для роздільного збору відходів у парках. Уже розмістили сім контейнерів з окремими відсіками для скла, пластику і паперу на території парку на Троєщині вздовж проспекту Шухевича.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, вже незабаром такі баки для роздільного збору відходів встановлять ще у 15 київських парках. Вміст контейнерів буде збиратися спочатку у великі контейнери, а потім сміттєвози транспортуватимуть сировину на сортування і переробку.

Контейнери для роздільного збору сміття з'являться у київських парках pixabay.com

Цього року комунальне підприємство "Київкомунсервіс" придбало 1000 контейнерів- "дзвіночків" для окремого збору пластикових (PET) пляшок і скла.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Харкові почали встановлювати контейнери для роздільного збору сміття, що дозволить зменшити кількість відходів, які потраплятимуть на новий полігон.