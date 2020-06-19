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У КМДА розповіли, як отримати довідку про перейменування вулиці

19.06.2020 - 11:00

При здійсненні певних нотаріальних дій зі своєю нерухомістю, власникам необхідно буде внести зміни у правовстановлюючі документи.

Про це написав у своєму Facebook заступник голови Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

За його словами, отримати довідку про перейменування вулиці можна у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

"Для отримання документа необхідно лише заяву у довільній формі із запитом про надання інформації щодо перейменування. У зверненні не забудьте вказати стару назву вулиці", – розповів чиновник.

Тацій уточнив, що термін обробки заяви – 30 днів, адже ця довідка розглядається як звернення громадян. "Однак ми намагаємося обробляти такі заяви не більше 14 днів", - додав він.

Так, в довідці від Департаменту містобудування та архітектури КМДА буде вказана нова назва вулиці і номер рішення Київської міської ради, яким вулицю було перейменовано.

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