УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Город

В КГГА рассказали, как получить справку о переименовании улицы

19.06.2020 - 11:00

При совершении определенных нотариальных действий со своей недвижимостью, собственникам необходимо будет внести изменения в правоустанавливающие документы.

Об этом написал в своем Facebook замглавы Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

По его словам, получить справку о переименовании улицы можно в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

"Для получения документа необходимо лишь заявление в произвольной форме с запросом о предоставлении информации относительно переименования. В обращении не забудьте указать старое название улицы", - рассказал чиновник.

Таций уточнил, что срок обработки заявления - 30 дней, ведь эта справка рассматривается как обращение граждан. "Однако мы стараемся обрабатывать такие заявления не более 14 дней", - добавил он.

Так, в справке от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА будет указана новое название улицы и номер решения Киевского городского совета, которым улица была переименована.

Комментарии

607
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

На строительстве военного городка в Одесской области чиновники прикарманили 11 млн

На строительстве военного городка в Одесской области чиновники прикарманили 11 млн

Чиновники подписывали акты выполненных работ за фактически невыполненные услуги

19.06.2020 - 08:58
На Троещине построят спорткомплекс с ледовой ареной

На Троещине построят спорткомплекс с ледовой ареной

Власти столицы собираются провести конкурс для выбора инвестора

18.06.2020 - 17:04
Прокуратура Киева хочет вернуть государству земельный участок стоимостью 31 млн

Прокуратура Киева хочет вернуть государству земельный участок стоимостью 31 млн

Киевгорсовет отдал в аренду участок вне аукциона, нарушая законы

18.06.2020 - 16:47
Власти Броваров ищут застройщика для ЖК ДИАМАНТ

Власти Броваров ищут застройщика для ЖК ДИАМАНТ

Необходимо завершить строительство четырех многоквартирных жилых домов

18.06.2020 - 16:04
Аркада должна решить проблему с недостроенными ЖК – КГГА

Аркада должна решить проблему с недостроенными ЖК – КГГА

Столичные власти готовы помочь с урегулированием вопроса

18.06.2020 - 14:25