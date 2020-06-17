У киян з'явився шанс врятувати Чкалівський сквер

12:48, 17.06.2020 1526

Чоколівський сквер можуть врятувати, оскільки комісія міськради анулювала дозвіл на оренду землі біля нього.

Про це написала депутат Київради Ольга Балицька у себе в Facebook.

Вона розповіла, що договір повинні були оновити, але комісія вирішила цього не робити. За її словами, причиною цього, швидше за все, стали протести активістів. Багато киян були категорично проти перетворення зеленої зони на будівництво і відстоювали право на існування скверу на мітингах навіть в інтернеті.

Незважаючи на це, Чоколівський сквер досі під загрозою.

Протести за Чкаловський сквер
ubr.ua

"Помилку свою мої колеги виправили, за що їм спасибі. Але проблему це, на жаль, не вирішує - поки на сесії не буде прийнято рішення про розірвання договору оренди, Чоколівський залишається під загрозою", - зауважила депутат.

За словами Ольги Балицької, голосування з цього приводу депутати зірвали вже двічі. Але його все одно включили в програму засідання.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в середу, 10 червня, понад 100 киян вийшли на акцію проти забудови скверу імені Чкалова на розі вулиць Олеся Гончара і Михайла Коцюбинського в центрі столиці.

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