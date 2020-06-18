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У Києві завершують роботи з облаштування скверу на Лук'янівці

18.06.2020 - 12:44

Роботи з облаштування скверу на Лук'янівці підходять до завершення, вже зовсім скоро кияни отримають ще один зелений куточок у центрі столиці.

Про це написала депутат міськради Юлія Балицька у своєму Facebook.

"Роботи з облаштування Лук'янівського скверу повинні були завершити до кінця минулого тижня, але вони досі тривають. Така затримка сталася внаслідок несприятливих погодних умов, оскільки частина робіт, в тому числі асфальтування і бетонування, просто не можна здійснювати під час опадів", – написала депутат.

Вона додала, що доріжки вже розбиті, частково встановлено дитячий майданчик і база для неї. За словами місцевих жителів, роботи проводяться дуже активно.

Балицька нагадала, що в минулому році ділянку отримав статус скверу. У травні цього року почалися роботи з облаштування скверу та встановлення дитячого та спортивного майданчиків з поліуретановим покриттям. Також зроблять озеленення території з облаштуванням доріжок і сходів. Всього на дані роботи було виділено 2,8 млн гривень.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в середу, 10 червня, понад 100 киян вийшли на акцію проти забудови скверу імені Чкалова на розі вулиць Олеся Гончара і Михайла Коцюбинського в центрі столиці.

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