В Киеве завершают работы по обустройству сквера на Лукьяновке

Работы по обустройству сквера на Лукьяновке подходят к завершению, уже совсем скоро киевляне получат еще один зеленый уголок в центре столицы.

Об этом написала депутат горсовета Юлия Балицкая в своем Facebook.

"Работы по обустройству Лукьяновского сквера должны были завершены до конца прошлой недели, но пока они все еще продолжаются. Такая задержка произошла вследствие неблагоприятных погодных условий, поскольку часть работ, в том числе асфальтирование и бетонирование, просто нельзя осуществлять во время осадков", - написала депутат.

Она добавила, что дорожки уже разбиты, частично установлена детская площадка и база для нее. По словам местных жителей, работы проводятся очень активно.

Балицкая напомнила, что в прошлом году участок получил статус сквера. В мае этого года начались работы по обустройству сквера и установлению детской и спортивной площадок с полиуретановым покрытием. Также сделают озеленение территории с обустройством дорожек и лестниц. Всего на данные работы было выделено 2,8 млн гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в среду, 10 июня, более 100 киевлян вышли на акцию против застройки сквера имени Чкалова на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского в центре столицы.