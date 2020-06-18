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На Троєщині побудують спорткомплекс з льодовою ареною

18.06.2020 - 17:04

Спортивний комплекс на ділянці вулиці Милославській у Деснянському районі Києва буде побудований на кошти інвестора, для залучення якого проведуть інвестиційний конкурс.

Про це повідомив департамент економіки та інвестицій Київміськдержадміністрації у четвер, 18 червня.

"Проєктом передбачено будівництво спортивного комплексу на земельній ділянці площею близько 0,85 га. Орієнтовна площа споруди складе 6 тис. кв. м. Заплановано розмістити спортивні зали, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, льодову арену, ігровий зал, зали для занять боксом і боротьби, а також адміністративні приміщення", - повідомила КМДА.

Будівництво спорткомплексу у Деснянському районі столиці

pixabay.com

Орієнтовні техніко-економічні показники і проектні рішення реалізації об'єкта інвестування визначатимуть на підставі розробленої та затвердженої в установленому порядку проєктної документації.

Замовником будівництва об'єкта і передінвестиційних робіт є столичне комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство".

Відзначимо, що будівництво спорткомплексу є важливим для інфраструктури масиву: тут активно будуються нові житлові комплекси. Зокрема, як повідомляють НЕРУХОМІ, тут будується ЖК Вигурівщина-20.

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